Usando esse truque, fica bem mais rápido e fácil higienizar o utilitário e evitar cortar as mãos

Magno Oliver - 12 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / JhenyGuirelli)

O liquidificador é um dos eletrodomésticos mais importantes e de presença obrigatória dentro da casa de qualquer pessoa.

No entanto, com o preparo de tantas receitas, o item acaba ficando com o copo completamente sujo, principalmente entre as lâminas.

Assim, para te ajudar na tarefa canseira e de muita paciência de limpar o liquidificador, um truque viral da internet veio como luz no fim do túnel.

A forma correta de lavar o liquidificador: é mais simples do que o jeito que todo mundo faz

O perfil no Instagram da @JhenyGuirelli trouxe um truque para limpar o aparelho que bombou nas redes sociais.

Segundo a mulher, além de ser extremamente prático, o truque ainda é super seguro, garantindo que você não passe perrengues indesejados durante a limpeza.

“Lavando o liquidificador dessa forma é bem mais fácil e rápido, além de não cortarmos a mão. Ele sai todo limpinho e o melhor: sem esforço algum”, disse ela na legenda da postagem.

O processo é muito mais simples do que se espera, sendo necessário apenas água e detergente.

Na gravação, Jheny explica que a forma correta de higienizar o eletrodoméstico consiste basicamente em colocar os dois ingredientes dentro do liquidificador e bater bem. Depois, basta apenas enxaguar.

Ao contrário do que muitas pessoas habitualmente fazem, que é desmontar o copo do liquidificador e lavar com bucha em água corrente, arriscando cortar os dedos, o truque vai em outra direção, sendo mais prático, rápido e, mesmo assim, muito eficiente.

Diversos internautas testaram a técnica e aprovaram. Mas e você, vai reproduzir em casa?

Assim, confira o vídeo da dica:

