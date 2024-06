Café S/A vence Troféu Excelência e conquista prêmio da melhor cafeteria de Anápolis

Nesta quarta-feira (12), o Café S/A foi consagrado como o grande vencedor do Troféu Excelência na categoria de melhor cafeteria de Anápolis.

A premiação destacou a qualidade e o compromisso do estabelecimento em oferecer serviços de alta qualidade aos seus clientes. A competição também contou com a participação das cafeterias Jardim Secreto e Rosa Café Bistrô, que alcançaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A seleção dos vencedores foi realizada em duas etapas distintas. A primeira fase consistiu em uma consulta pública, aberta através do canal do WhatsApp do Portal 6, onde a comunidade pôde indicar suas cafeterias favoritas.

Na segunda fase, a votação aberta ao público também foi realizada pelo canal do WhatsApp do site, permitindo que os anapolinos pudessem votar nas suas preferidas.

“Parabenizamos o Café S/A pela conquista do Troféu Excelência, um justo reconhecimento pela excelência dos serviços prestados. Também extendemos nossas felicitações às cafeterias Jardim Secreto e Rosa Café Bistrô, que, ao alcançarem o segundo e terceiro lugar, demonstraram o alto nível de qualidade que também oferecem, ganhando merecidamente o reconhecimento do público”, destacou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.