Homem é resgatado de telhado de igreja em Anápolis após sofrer descarga elétrica

Paulino Henjengo - 03 de abril de 2025

Momento do resgate do homem (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 61 anos, foi resgatado do telhado de uma igreja – localizada no Residencial Veneza – em Anápolis após sofrer uma descarga elétrica.

Na manhã desta quinta-feira (03), a vítima estava realizando manutenção no telhado da instituição quando tudo aconteceu. Com o impacto do choque, ele caiu no fosso da caixa d’água, quebrando a telha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e o encontrou consciente. No entanto, ele apresentava um corte na cabeça e forte sangramento.

Diante disso, os militares realizaram os primeiros socorros, envolvendo curativos nos ferimentos, além de promover a estabilização com uma prancha longa.

Na sequência, conseguiram realizar a descida da vítima utilizando cabos e escadas. Após ser resgatado, ele foi entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

