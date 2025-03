História estranha termina em briga, atropelamento e depredação em distrito de Anápolis

Confusão teria chamado atenção da PM, que confrontou duas versões opostas do relato

Thiago Alonso - 31 de março de 2025

Carro foi depredado após o acidente. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite deste domingo (30), após cerca de 20 pessoas se envolverem em uma briga generalizada no distrito de Interlândia, em Anápolis.

Tudo começou quando uma mulher teria saído de casa de carro, mas acabou colidindo contra o muro de uma casa onde, coincidentemente, moravam pessoas às quais ela possuía desafetos e que já vinham a ameaçando há algum tempo.

Nesse momento, cerca de vinte pessoas teriam começado a agredi-la. Assustada, ela tentou entrar no veículo novamente — que já estava todo amassado pelos golpes, tijoladas e madeiradas das envolvidas — para fugir das agressões.

Até que, durante a confusão, a motorista acabou atropelando outra mulher, de 41 anos, que machucou o pé, ficando com uma fratura exposta. As amigas então a levaram, por meios próprios, até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Da mesma forma, equipes da Polícia Militar (PM) foram solicitadas ao local, sendo confrontadas com as possíveis autoras, que apresentaram outra versão da história.

Segundo elas, a condutora do carro teria terminado recentemente um relacionamento com um parente de uma delas e, ao ver várias pessoas em frente à residência do homem, teria tido uma crise de ciúmes e começou a persegui-las, tentando atropelá-las.

Durante a ação, a suspeita teria conseguido acertar a vítima, de 41 anos, em um dos pés e, por fim, perdeu o controle, acabando por colidir com o muro, onde deixou o carro e fugiu em seguida.

Diante disso, os militares encaminharam as envolvidas até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde um boletim de ocorrência foi registrado contra a suposta autora.

O veículo dela, por sua vez, foi removido após as autoridades constatarem que estava com documentos vencidos. Agora, ficará a cargo da PC os devidos procedimentos legais acerca do ocorrido.

