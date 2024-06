Câmera registra o momento exato em que homem é assassinado a tiros no meio da rua

Imagens mostram quando homem passeava pela rua quando é surpreendido por suspeitos

Gabriella Pinheiro - 12 de junho de 2024

Imagem mostra momento em que homem é assassinado a tiros em Quirinópolis. (Foto: Reprodução)

No meio de uma rua e nas últimas horas da noite, um homem, de 35 anos, foi brutalmente assassinado com diversos disparos de tiros na Avenida Rua Adolfo José de Abadia, em Quirinópolis. O crime aconteceu na terça-feira (11).

Imagens obtidas por uma câmera de segurança local mostram o momento em que a vítima andava a pé pela via e atravessava a via para ir até a calçada.

É nesse momento que uma motocicleta vermelha, ocupada por dois homens, se aproxima, para e um deles, o passageiro, que trajava um blusão preto, desce armado e efetua os disparos contra o pedestre.

O mesmo homem, inclusive, chega a se aproximar ainda mais da vítima fatal, atirando contra ele e, depois de poucos segundos, retorna para a motocicleta e foge do local, com a ajuda do parceiro, que dirigia.

Após o crime, populares que estavam pela região e escutaram os disparos acionaram a Polícia Militar (PM), que se deslocou até o endereço informado.

No local, os militares encontraram a vítima caída de bruço no chão, com sangramento constante, diversas perfurações pelo corpo e sem sinais vitais.

A área foi isolada e o Instituto Médico Legal (IML), assim como a Polícia Técnico Científica, se deslocaram até o ambiente para realização de perícia e recolhimento do corpo.

Os suspeitos não foram localizados pelas autoridades e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).