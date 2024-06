FAB abre mais de 200 vagas e precisa só de ensino fundamental para se inscrever

Iniciativa visa suprir necessidades urgentes da região atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Magno Oliver - 12 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou na segunda-feira (10) um chamado público de convocação e incorporação emergencial de profissionais de nível fundamental para prestação de serviço militar voluntário.

A convocação, em caráter temporário, se deu devido às tragédias das enchentes e situação de calamidade que o Rio Grande do Sul (RS) se encontra atualmente. A seleção é para a área geográfica de atuação do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Canoas (SEREPCO), atendendo as regiões de Canoas e Santa Maria.

São 224 vagas para diversas áreas essenciais de voluntariado, como pedreiro de alvenaria, mestre de obras, borracheiro, carpinteiro, operador de empilhadeira, entre outros.

Confira o cronograma para os candidatos

Período de inscrição – 29/05/2024 a 13/06/2024;

Validação de documentos – 14 a 20 de junho;

Avaliação Curricular Digital – 26 a 27 de junho;

Inspeção de Saúde (INSPSAU) – 02 a 09 de julho;

Concentração Final e Habilitação à Incorporação (CF) – 19 de julho.

Distribuição das 224 vagas e cargos – Regiões de Canoas e Santa Maria

Almoxarife;

Borracheiro;

Carpinteiro de Esquadrias;

Carpinteiro de Estrutura de Telhados;

Carpinteiro de Obras;

Cozinheiro;

Eletricista de Automóveis;

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão;

Motorista Bombeiro;

Mecânico de Automóveis Leves;

Mecânico de Motores a Diesel;

Operador de Tratores;

Operador de Empilhadeira;

Marceneiro;

Motorista de Transporte de Carga;

Motorista de Transporte de Passageiros;

Mestre de Obras;

Ajudante de Obras;

Pedreiro de Alvenaria;

Pintor de Obras Imobiliárias;

Mecânico de Refrigeração e Climatização Comercial;

Arrumador – Garçom;

Arrumador – Camareiro em meios de hospedagem;

Auxiliar de Manutenção Predial;

Serralheiro de Alumínio;

Encanador Instalador Predial;

Barbeiro;

Agente de Limpeza em Aeronaves;

Mecânico de Motocicleta;

Motorista de Ambulância;

Recepcionista;

Recepcionista em Serviços de Saúde;

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança.

Requisitos para inscrição

A inscrição é gratuita e deve ser realizada via internet pela página oficial do concurso (clique aqui), até o dia 13 de junho.

Para se inscrever é necessário ser brasileiro, com no mínimo 18 anos e no máximo 41 até a data da incorporação, ser voluntário, estar em dia com as obrigações eleitorais, possuir certificado de conclusão do ensino fundamental, cumprir os requisitos específicos exigidos para a área profissional pretendida, ser do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares e não ser detentor de Certificado de Isenção do Serviço Militar motivado por incapacidade física, mental ou moral.

Para mais, é necessário não se encontrar, na data prevista para a incorporação, vinculado a qualquer cargo, emprego ou função pública, exceto para os profissionais da área de saúde.

