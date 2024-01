Saiba os detalhes da batalha aérea realizada no céu de Anápolis com caças da FAB

Em meio aos céus de Anápolis, três caças militares envolveram-se em uma ‘batalha’ aérea, com o uso das tecnologias mais avançadas e pilotos renomados.

O ocorrido, porém, não se tratou de um embate real, mas sim da mais recente campanha de ensaios em voo para testar o Infrared Search and Track (IRST), sensor passivo de detecção de alvo de longa distância, utilizado no F-39 E Gripen.

A tecnologia é capaz de detectar e identificar alvos por meio de assinaturas infravermelhas, ou seja, pelo calor emitido.

O sistema, localizado na parte dianteira do caça, funciona como um sensor passivo que identifica objetos de interesse e em ambientes variados, podendo o alvo estar em aeronaves em voo, embarcações no mar ou viaturas em terra.

Para a atividade, dois caças F-39 e um F-5 simularam um combate aéreo. A aeronave de testes, FAB 4100, conduzida pelo piloto de provas da Saab, Jonas Jakobsson, teve como missão localizar as outras duas aeronaves utilizando o IRST.

O segundo Gripen foi conduzido pelo Tenente-Coronel Cristiano de Oliveira Perez, piloto de provas do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV) da Força Aérea Brasileira (FAB). Já o F-5 voou sob o comando do Coronel Bettega , também piloto de testes do IPEV.

Ao todo foram realizados três voos, que duraram entre 1h e 1h30. Os profissionais, neste período, contaram com o acompanhamento de engenheiros suecos da Saab.

“Fizemos um bom voo, com a colaboração dos demais caças, para testar o IRST e também verificar a resolução da imagem obtida, que é muito importante para que o piloto entenda se há um ou mais alvos e seja capaz de planejar suas ações”, comentou o piloto Jonas Jakobsson.