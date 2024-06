Após internação, Lulu Santos recebe o diagnóstico de dengue e remarca shows

Cantor deu entrada no hospital depois de sentir um mal-estar no sábado, 8.

Folhapress - 13 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Lulu Santos, que se recupera em casa de um quadro de gastroenterite causado pela Influenza A, recebeu o diagnóstico de dengue.

O cantor recebeu alta na segunda-feira, 10, após ficar internado dois dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no hospital depois de sentir um mal-estar no sábado, 8.

Desde então, Lulu segue em repouso. Com o novo diagnóstico de dengue, o cantor vai cancelar seus próximos shows, nos dias 14 e 15, em Sorocaba e Campinas, interior de São Paulo.

Segundo a assessoria do cantor, as apresentações serão remarcadas para os dias 4 e 5 de outubro.

Os ingressos adquiridos são válidos para a nova data, mas é possível requerer a devolução do dinheiro através do e-mail [email protected].