Rio Vermelho, Oliver e Fast Escova recebem prêmio do Troféu Excelência

Isabella Valverde - 13 de junho de 2024

Entrega do Troféu Excelência no Rio Vermelho. (Foto: Portal 6/ Elvis Godoy)

Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), uma equipe do Portal 6 esteve presente no supermercado Rio Vermelho, na Oliver e na Fast Escova para entregar em mãos o tão aguardado prêmio do Troféu Excelência.

Pela excelência e qualidade do serviço e produtos oferecidos, os estabelecimentos foram reconhecidos pela população anapolina, levando a premiação.

Neste momento, foram homenageados os vencedores das categorias: Melhor supermercado de Anápolis, loja de roupas e artigos masculinos, assim como melhor salão de beleza.

Com o troféu em mãos, representantes do Rio Vermelho, da Oliver e da Fast Escova celebraram a vitória e se mostraram gratos pela preferência do público anapolino.

Vale ressaltar que os vencedores foram escolhidos a dedo pelo público, por meio de uma consulta pública, realizada no canal do WhatsApp do Portal 6, assim como uma posterior votação através de uma enquete também realizada na ferramenta de mensagens.