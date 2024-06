Vanderlan expõe mágoa com Lucas Kitão e acusa vereador de tentar atrapalhar candidatura em Goiânia

Ex-correligionário lançou pré-candidatura em fevereiro alegando 'inércia' do senador

Pedro Hara - 13 de junho de 2024

Lucas Kitão e Vanderlan Cardoso. (Foto: Divulgação e Roque de Sá/Agência Senado)

Após Jader Melo (PSD) afirmar que o partido apoiaria a pré-candidatura de Antônio Gomide (PT), o presidente estadual do PSD, Vanderlan Cardoso, comparou a situação atual com a passada por ele no início deste ano.

A declaração foi dada ao programa Manhã 105, da Rádio 105.7 FM, nesta quinta-feira (13).

Em fevereiro, Lucas Kitão — então no PSD — se lançou oficialmente como pré-candidato a prefeito da capital. O vereador afirmou que havia tomado a decisão pela inércia do senador de se colocar oficialmente como postulante ao Paço Municipal.

Após quatro meses, Vanderlan disse que a decisão de Kitão foi “sem vontade nenhuma” e apenas com o intuito de “prejudicar uma pré-candidatura posta”.

Após o imbróglio, o vereador deixou o PSD com destino ao União Brasil (UB), abandonou o projeto pelo Paço Municipal e agora é pré-candidato a reeleição.