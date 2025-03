Prisão de PM’s em Goiás é vista como claro recado do alto comando para tropa

Rápidas apurou que existe o receio de que esse tipo de prática se replique em outros batalhões

Samuel Leão - 28 de março de 2025

Polícia Militar de Goiás em apresentação de armas. (Foto: Wesley Costa/ Divulgação)

A notícia da prisão do tenente-coronel Valdivino Dias Marques Neto, dos tenentes João Carlos Melo Junior e Jean Botelho Godinho e do sargento Ernani Coelho Santos foi recebida com bastante surpresa entre policiais militares no estado de Goiás.

Determinada pelo alto comando da corporação, a punição foi encarada pela tropa como um claro recado de que não será aceito qualquer ato que traga turbulências na instituição.

Aos quatro policiais é reputado, após rápida investigação da Corregedoria, a autoria e disseminação de um texto sobre supostas irregularidades, omissões e arbitrariedades no batalhão de Aruanã, município do extremo-Oeste de Goiás.

Qualificada como apócrifa e “fake news” pelas chefias da PMGO, as supostas denúncias viralizaram em grupos de WhatsApp de todo o estado. Aos incontáveis compartilhamentos, somaram-se diversos comentários de apoio às queixas.

Rápidas apurou que há no Comando Geral o receio de que esse tipo de prática se replique em outros batalhões.

A Polícia Militar tem canais mais adequados para a realização de denúncias. No entanto, há na tropa, sobretudo entre praças, o sentimento bastante arraigado de “vista grossa” e de consequente perseguição a quem ouse fazê-las.

Estranhamente, até o fechamento da coluna, as associações representativas haviam se manifestado sobre o assunto.

A prisão dos militares pode ser revertida na Justiça.

Embate entre Santa Casa e Semusa pode estar longe de terminar

Recorrendo a costumeira pressão junto à opinião pública para o recebimento de verba complementar autorizada, mas não repassada pela gestão municipal anterior, a Santa Casa de Anápolis parece disposta a manter o fechamento de vagas de UTIs pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também não deve dar o braço a torcer na intenção de termos e compromissos que a atual gestão julga não serem possíveis de cumprir dado o alto endividamento da Prefeitura.

Na quinta-feira (27) chamou atenção o apelo de um homem na porta do hospital católico chamando por uma vaga de UTI para a filha recém-nascida.

Segundo o próprio, a Santa Casa só tinha leitos na ala particular.

Gomide aumenta o tom contra SES e FUNEV pela superlotação do HEANA

O deputado estadual Antônio Gomide (PT), a cada sessão e oportunidade na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), tem cobrado providências da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para resolver a superlotação do Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Organização Social responsável pela gestão da unidade, a Fundação Universitária Evangélica (FUNEV) também é alvo das críticas e cobranças por parte do petista.

O protagonismo de Lana Bezerra em Aparecida de Goiânia

Médica dermatologista e esposa do prefeito Leandro Vilela (MDB), Lana Bezerra tem se sentido cada vez mais à vontade e chamado atenção em Aparecida de Goiânia pelo acompanhamento das ações sociais no município.

Torcedores do Anápolis serão orientados a não fazer nem retribuir provocações contra o Vila Nova

Dirigentes do Anápolis Futebol Clube devem usar os espaços que receberão na imprensa e as redes sociais para pedir que ninguém retribua qualquer tipo de provocação feita por vilanovenses na final do Goiana, no Serra Dourada, no domingo (30).

Os torcedores do Galo estarão em inevitável desvantagem numérica no estádio e cenas de violência precisam ser evitadas.

Nota 10

Para atitude do prefeito Márcio Corrêa (PL) em exigir da Saneago o reparo em até 24h de qualquer estrago que a estatal faça em ruas e calçadas da cidade.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e Triunfo Concebra por não conseguirem diminuir os constantes congestionamentos no perímetro urbano da BR-060, na altura do Jardim Goiás.