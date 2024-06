Aeroporto de Goiânia ganha voo direto para um dos lugares mais visitados do país

No total, serão 46 decolagens apenas em julho, configurando dois voos diários em algumas datas e apenas um em outras

Samuel Leão - 14 de junho de 2024

Aeroporto de Goiânia. (Foto: Infraero/Divulgação)

Uma novidade que promete agilizar um passeio muito procurado pelos goianos chega à capital. A partir de julho, o Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, irá receber voos diretos sazonais para o Rio de Janeiro.

Essas rotas serão feitas pela Gol Linhas Aéreas, e devem começar já no dia 1º de julho, levando turistas, visitantes e viajantes de negócios todos os dias da semana, de forma direta, para a cidade maravilhosa.

No total, serão 46 decolagens em julho, com dois voos diários em algumas datas e apenas um em outras. Haverá voos todos os dias às 11h da manhã, enquanto às segundas, quartas e sextas também haverá voos às 20h15.

Vale ressaltar que esses horários são válidos apenas para o primeiro mês de operações. Em agosto e outubro, o cronograma será alterado: os voos passarão a sair às 06h30, de domingo a sexta, e exclusivamente aos sábados, às 06h.

Portanto, não faltarão oportunidades para os goianienses aproveitarem as praias cariocas e as diversas atrações como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, jogos no histórico Maracanã e os vários shows e festivais que ocorrem no Rio de Janeiro.

“Estamos empenhados em demonstrar a importância desse voo direto para as companhias aéreas. É um destino muito visitado pelos goianos, e encurtar as distâncias, proporcionando uma viagem mais tranquila, está alinhado aos objetivos da CCR Aeroportos”, pontuou Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos.

O aeroporto de Goiânia é gerido pela CCR Aeroportos, uma divisão do grupo CCR que opera 20 aeroportos no mundo. No Brasil, a empresa atua em 9 estados e está presente em 4 países das Américas.