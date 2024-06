Jovem tenta fugir em carro de aplicativo e é pego por populares após assediar adolescente em Goiânia

Samuel Leão - 14 de junho de 2024

Jovem foi preso após assediar adolescente. (Foto: Reprodução/PM)

Uma adolescente de 14 anos relatou ter sido assediada e apalpada por um jovem de 29 anos em um posto de combustível em Goiânia. O incidente ocorreu na noite desta quinta-feira (13) e envolveu a ação de populares, que ajudaram a capturar o suspeito.

O caso foi revelado quando a vítima foi vista chorando. Ela conseguiu fugir e correu para o local de trabalho da mãe, onde relatou o ocorrido.

Os populares que estavam no posto, situado no Setor Aritana, identificaram o agressor, que tentava fugir do local de Uber, e se juntaram para agredi-lo, causando diversos ferimentos no rosto e corpo do suspeito.

Com a chegada das autoridades, ele foi conduzido a um hospital da região pelo Corpo de Bombeiros. Após receber alta, foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foi constatado que ele já possuía uma passagem por homicídio. Durante o interrogatório, ele se recusou a dar informações sobre os agressores.

A vítima e sua mãe receberam suporte das autoridades logo após o ocorrido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).