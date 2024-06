Líderes do União Brasil reforça nome de Ronaldo Caiado à corrida presidencial

Diversas figuras nacionais e estaduais tiveram presente no evento

Pedro Hara - 15 de junho de 2024

Imagem mostra Ronaldo Caiado em cima do palco durante o encontro do União Brasil (Foto: Reprodução)

O Encontro Nacional do União Brasil (UB) ocorrido neste sábado (15), no Atlantic Music Hall, em Aparecida de Goiânia, foi uma mostra de força e adesão das principais lideranças da sigla ao nome do governador Ronaldo Caiado (UB) como pré-candidato à presidência da República, em 2026.

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, referendou Caiado como um político experimentado e que já passou por vários estágios. “Ele é um símbolo do partido, já foi deputado federal, senador, governador duas vezes. Vamos para cima”, avaliou.

A mesma linha de discurso foi apresentada por ACM Neto. Ele afirmou estar convicto de que o país precisa de uma nova liderança. “O país precisa crescer, precisa de gerar emprego, de segurança pública e de um novo líder”.

O senador Sérgio Moro dispôs dos índices das pesquisas para chancelar o viés de escolha do partido. Para ele, 86% dos goianos não podem estar errados em relação à análise de governança de Ronaldo Caiado.

Além das figuras públicas nacionais, também estiveram presentes figuras de outros partidos como o pré-candidato à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (PL) e Gustavo Mendanha (MDB).

*Colaborou Karina Ribeiro