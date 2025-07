Entregador de carne de cavalo é preso em Anápolis

Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) cumpriu dois mandados judiciais, um de busca e apreensão domiciliar e outro de quebra de sigilo telefônico

Samuel Leão - 11 de julho de 2025

Polícia deflagra outra fase da Operação Carcaça, que apura o comércio de carne de cavalo em Anápolis. (Foto: Divulgação/PCGO)

Na manhã desta sexta-feira (11) a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou a Operação Carcaça, tendo como alvo principal um homem identificado como entregador das carnes de cavalo, que transportava o produto do local de desossa para os pontos de venda.

O Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) cumpriu dois mandados judiciais, um de busca e apreensão domiciliar e outro de quebra de sigilo telefônico, visando identificar os responsáveis pela distribuição de carnes de cavalo para estabelecimentos comerciais.

Imagens do circuito interno do local onde a carne era processada foram disponibilizadas, e mostram trabalhadores preparando os pedaços para o transporte e posterior venda. O GEIC deve continuar apurando o caso, para descobrir quais eram os comércios que compravam as carnes.

A investigação começou em março de 2025, após a descoberta do esquema que colocava em risco a saúde pública, com o consumo de carne de origem clandestina. Vários cavalos foram resgatados e o caso causou grande comoção na cidade.

A PCGO convocou a população a colaborar com denúncias, e faz um alerta também para os riscos do consumo de produtos de origem desconhecida.