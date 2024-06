O truque para acabar com o mau cheiro das toalhas e não precisar comprar outra

Apenas um ingrediente simples é necessário para acabar com o forte odor das peças

Ruan Monyel - 15 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@euisadoracarolina)

Só quem cuida dos afazeres domésticos sabe o quanto é desgastante notar que o mau cheiro das toalhas ainda continua, mesmo após lavá-las, não é mesmo?

Esse incômodo é mais comum do que se imagina e pode ter vários fatores causadores, desde a umidade até a frequência de uso das peças.

No entanto, é fácil acabar de vez com esse odor desagradável com uma técnica simples, utilizando um produto que todos têm guardado na despensa.

Que lavar as roupas é uma das atividades domésticas mais trabalhosas, todo mundo já sabe, mas perceber que todo o trabalho feito foi em vão é extremamente frustrante.

Algumas toalhas, mesmo depois de lavadas, tendem a ficar com um forte odor que parece impregnado no tecido, e a única solução parece ser jogá-las fora.

Porém, um vídeo publicado através de um perfil no Instagram (@euisadoracarolina) mostra um truque simples para tirar o mau cheiro das toalhas de forma prática e sem esforço.

Basicamente, coloque as peças de molho na máquina de lavar, acrescente um litro de vinagre de álcool e deixe lá por cerca de 12 horas.

O vinagre vai abrir as fibras do tecido, fazendo com que o mau cheiro das toalhas seja removido após uma lavagem regular, afinal, os produtos de limpeza penetram mais facilmente na peça.

Após, retire a água e centrifugue as toalhas, e então, programe a máquina para o ciclo longo de lavagem, acrescentando sabão em pó e desinfetante.

Por fim, faça o duplo enxágue das peças e coloque-as para secar. O resultado vai te surpreender. Veja o vídeo:

