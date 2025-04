Nova medida do Governo Federal permite que idosos comprem carros mais baratos

O benefício permitirá a compra de um automóvel nacional com a isenção do IPI

Pedro Ribeiro - 15 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil)

Os idosos podem estar prestes a receber um incentivo que facilita a compra de carros novos com preços mais acessíveis.

Um projeto em análise na Câmara dos Deputados propõe a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para quem tem mais de 60 anos.

Se aprovado, o benefício permitirá que cada idoso compre um automóvel nacional sem pagar esse imposto a cada cinco anos.

O Projeto de Lei 2937/20 está em tramitação e tem como objetivo permitir que idosos comprem carros novos com isenção de IPI.

Na prática, isso pode representar uma redução considerável no valor final do veículo. O imposto, que normalmente encarece o produto, deixaria de ser cobrado para esse público.

A proposta é do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) e tem dois focos claros: ajudar os idosos e aquecer a indústria automotiva, que é um dos setores mais importantes para a economia brasileira.

Quem poderá se beneficiar?

A isenção será válida para idosos que adquirirem veículos de fabricação nacional.

Cada beneficiado poderá utilizar o desconto a cada cinco anos. Essa regra tem o objetivo de manter o benefício sem gerar distorções ou abusos.

Para muitos, isso pode ser uma oportunidade de trocar de carro por um modelo mais novo, seguro e confortável — com menos peso no bolso.

Como isso pode impactar a economia?

Mesmo sem estimativas oficiais no projeto, é possível prever alguns efeitos.

Com a redução de preço para os idosos, a demanda por carros novos pode aumentar.

Isso, por sua vez, pode incentivar a produção, movimentar fábricas e gerar empregos.

É um efeito em cadeia: mais vendas, mais produção, mais empregos. Isso ajuda a economia a girar.

No entanto, há um ponto de atenção: a renúncia do IPI pode afetar a arrecadação do governo.

Por isso, o projeto ainda precisa passar por uma análise detalhada de custos e benefícios.

O que esperar?

Se todas as comissões aprovarem o texto, ele segue para sanção presidencial.

Se virar lei, a isenção do IPI para idosos pode entrar em vigor e transformar o acesso ao carro novo para muita gente da terceira idade.

A proposta ainda pode ser ajustada, por isso é importante acompanhar a tramitação.

A participação da sociedade — inclusive dos próprios idosos — é importante para que o projeto reflita a realidade e traga benefícios concretos, sem prejuízos para o país.

Por que isso importa?

Muitos idosos ainda são ativos, cuidam da própria locomoção e participam da economia.

Ter um carro novo pode significar mais autonomia, segurança e qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, essa medida pode movimentar a economia como um todo.

