Salário do novo segurança de Pablo Marçal custa quase 1 ano de trabalho da maioria dos goianos

Dado é do último contracheque do profissional, disponibilizado no mês de maio

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2024

Tenente-coronel Edson Luís Souza Melo e pré-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal – (Foto: Reprodução)

Escolhido para ser o novo segurança pessoal do coach e pré-candidato à prefeitura de São Paulo (SP), Pablo Marçal (PRTB), o tenente-coronel da Polícia Militar (PM) de Goiás, Edson Luís Souza Melo, tem um salário que supera a média do que a maioria dos goianos recebe.

De acordo com o último contracheque do profissional, disponível no portal da Transparência do Governo de Goiás no mês de maio, a remuneração bruta dele é de R$ 31,7 mil.

O valor equivale a quase 1 ano do salário da maioria dos trabalhadores goianos, conforme dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, a média salarial dos empregados no estado em 2023 foi de R$ 2.970 mil. Ou seja, para reunir um valor próximo da quantia, a pessoa deveria trabalhar durante 11 meses para conquistar exatos R$ 32.670.

Quem é Edson?

Edson Luis, também chamado de Edson Raiado, é tenente-coronel da PM e foi candidato a deputado federal em 2022 pelo partido Avante, mas não se elegeu.

Ele ficou conhecido por ter participado das operações na busca do serial killer Lázaro Barbosa, em 2021. Após o desempenho, ele foi promovido a prestação de serviços à Segurança Pública de Goiás.

Já em julho de 2023, recebeu uma Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes nos graus Grande-Oficial autoridades militares pelo desempenho na segurança pública por parte do governador Ronaldo Caiado (UB).

O profissional já havia acompanhado Pablo Marçal nas agendas na Câmara dos Deputados, na vistoria de empresas e até tirado fotos com parlamentares da direita.