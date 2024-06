Trabalhador dorme ao volante e bate em carro estacionado em Anápolis; veja vídeo

Imagens registradas por câmera de segurança mostram momento que condutor colide em automóvel

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2024

Imagem mostra batida entre carros, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O cansaço proveniente das horas de trabalho levou um motorista, de 54 anos, a dormir ao volante e colidir contra um carro enquanto dirigia pela Avenida Colombo Baiocchi, em Anápolis. O caso aconteceu na manhã deste sábado (15).

Tudo teria ocorrido quando o homem havia saído do serviço, em que atuou durante toda a noite, e estava trafegando pela via, que fica no Residencial Monte Sinai.

Já na altura de um supermercado, ele então teria pego no sono e só acordou quando já havia colidido contra outro automóvel.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o motorista, que dirigia em um Volkswagen Gol, acerta a traseira de um carro, que estava estacionado.

O responsável pelo automóvel atingido, de 19 anos, estava dentro do supermercado no momento do acidente e apenas teria escutado o barulho da colisão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no endereço. O condutor recusou atendimento e ambos veículos foram liberados do local.