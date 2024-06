Com 4 anos, garotinho “superdotado” de Goiânia dá aula de anatomia e impressiona com inteligência acima da média

No perfil oficial do Instagram, menor já acumula mais de 833 mil seguidores e explica termos relacionados a área

Gabriella Pinheiro - 16 de junho de 2024

Pequeno Davi Milhomem Giordani, de apenas 04 anos. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Mesmo com a pouca idade, o pequeno Davi Milhomem Giordani, de apenas 04 anos, impressiona e ‘dá um show’ em assuntos relacionados a biologia e anatomia. Morador de Goiânia, a criança já integra o seleto grupo dos “superdotados”, segundo especialistas, e tem feito sucesso na internet pela inteligência acima da média.

No perfil oficial do Instagram, o menor já acumula mais de 833 mil seguidores e prova que o interesse nas temáticas é algo que não tem dificuldade de falar e dá até aula. Em vídeos publicados nas redes, por exemplo, o ‘professor mirim’ explica o que são leucócitos, fala de arritmia cardíaca e diz o que é a doença do Lyme.

Dentro de casa, a prova sobre a paixão pode ser encontrada no quarto dele. No local, os brinquedos e outros artefatos dividem espaço com livros e bonecos relacionados ao corpo humano.

Em entrevista ao SBT Brasil, o vendedor e pai do pequeno, José Júnior, conta que percebeu o interesse do filho e a inteligência acima da média a partir de um livro de anatomia.

“Eu ganhei [o livro de anatomia] quando era adolescente. Ele pegou o livro, achou interessante, começou a juntar as palavrinhas. Foi aí que a gente percebeu que ele se interessava por coisas que não eram comuns da idade dele”, relembra.

De acordo com José, com apenas 02 anos de idade, Davi já aprendeu a ler e domina o inglês. Agora com 04, ele já diz saber o que quer para vida: se tornar médico.

Segundo a mãe do menor, Érica Milhomem, a decisão tem sido levada a sério por ele. Tanto é que, além dos livros, o pequeno também assiste vídeos de cirurgias e pesquisa a respeito do tema.

“Temos dosado, sempre temos preocupação. A gente deixa ficar uma meia hora [na internet], ele sempre dá preferência para vídeos de cirurgia, mas sempre comigo do lado, sempre com supervisão”, destaca ela.

Enquanto a faculdade de medicina ainda espera, o menino pratica o que lê e aprende com os pais e até mesmo aconselha os genitores sobre o quadro de saúde deles.

“É, meu pai está gordo desse jeito. Come, bebe refrigerante, come gordura, eu quero controlar o meu quanto a isso. Já tem um médico em casa auxiliando, tem que emagrecer, tem que fazer dieta”, diz Davi.

Veja vídeo: