Homem que morreu no acidente entre Anápolis e Campo Limpo é identificado

Na colisão frontal, uma mulher e uma criança, que estavam no carro com a vítima, também se feriram

Samuel Leão - 16 de junho de 2024

Identificado motorista morto em acidente. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Douglas Luiz da Silva, de 30 anos, o motorista que morreu após bater de frente com outro carro na GO-330, entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás, na noite deste domingo (16).

Dirigindo um Chevrolet Kadett, a vítima foi surpreendida por um Fiat Palio, que teria invadido a pista contrária e colidido de frente com ele. A batida ocorreu na altura do km 315.

No choque, uma mulher e uma criança, que estavam no carro com a vítima, também teriam se ferido e precisaram ser socorridas.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceram ao local, constatando a morte do motorista e transportando as outras vítimas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Informações preliminares apontam que o condutor do Fiat Palio, que teria causado o acidente, abandonou o automóvel e fugiu do local por uma região de mata.