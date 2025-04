Nova lei pode suspender a carteira de motorista por até 2 anos no Brasil

Pedro Ribeiro - 16 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você tem carteira de motorista ou pretende tirar uma em breve, atenção: uma nova lei aprovada no Brasil pode mudar bastante a forma como os motoristas vão encarar o volante.

A nova legislação é uma resposta direta ao número alarmante de acidentes causados por comportamentos irresponsáveis no trânsito.

A nova medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados por meio do Projeto de Lei 1405/24.

Essa proposta trouxe mudanças importantes no Código de Trânsito Brasileiro.

A principal novidade é que ultrapassagens perigosas e direção imprudente agora são classificadas como infrações gravíssimas.

Em outras palavras, práticas como ultrapassar em locais proibidos ou dirigir de forma irresponsável passaram a ter um peso muito maior na legislação.

O objetivo principal dessa mudança é claro: aumentar a segurança nas estradas e reduzir o número de acidentes.

Quais são as punições

A partir de agora, quem for flagrado cometendo essas infrações vai enfrentar punições bem mais rigorosas.

Para começar, a multa é de R$ 2.934,70 — isso representa dez vezes o valor de uma multa gravíssima comum.

Além da multa, o motorista terá a carteira de motorista suspensa por 12 meses e ainda receberá sete pontos na CNH.

Ou seja, não se trata apenas de uma penalidade financeira, mas também de uma restrição séria ao direito de dirigir.

Mas atenção: em caso de reincidência no período de um ano, as penalidades aumentam ainda mais.

A suspensão da carteira dobra e o condutor fica proibido de dirigir em rodovias e estradas por, no mínimo, dois anos.

Isso mostra que a nova lei quer, de fato, desestimular atitudes perigosas no trânsito.

Por que essa mudança foi necessária

Segundo o deputado Clodoaldo Magalhães, autor do projeto, as ultrapassagens em locais proibidos e a direção imprudente estão entre as principais causas de acidentes nas rodovias brasileiras.

Para se ter uma ideia, dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que, somente em 2023, mais de 10 mil acidentes foram causados por ultrapassagens indevidas.

Esses acidentes resultaram em muitas mortes e centenas de feridos. Por isso, ficou evidente que algo precisava ser feito com urgência.

Dessa forma, a nova lei surge como uma resposta direta a esse cenário, buscando reduzir os riscos nas estradas e proteger vidas.

O que muda para os motoristas

Com as novas regras em vigor, a expectativa é que os motoristas adotem uma postura mais responsável.

Afinal, a possibilidade de perder a carteira de motorista por até dois anos é um risco alto demais para ser ignorado.

Ao mesmo tempo, a lei tem um papel educativo.

Portanto, quem dirige precisa redobrar a atenção e o cuidado.

Respeitar a sinalização, evitar manobras arriscadas e manter a prudência são atitudes que agora, mais do que nunca, fazem toda a diferença.

