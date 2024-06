Semana do emprego começa com entrevistas e contratações imediatas em Goiânia; veja vagas

Determinadas oportunidades não exigem escolaridade e o salário pode chegar a R$ 2.317

Isabella Valverde - 16 de junho de 2024

Fachada do Sine, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Sedec)

Com 94 vagas, entrevistas diretas com representantes de empresas e contratações imediatas, começa nesta segunda-feira (17) a semana do emprego, promovida pela Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

Os cargos disponíveis são para supervisor ou auxiliar de serviços gerais, vendedor e auxiliar de produção. Determinadas oportunidades não exigem escolaridade e o salário pode chegar a R$ 2.317.

Para os interessados em se candidatar, basta se dirigir até a unidade do Sine, localizada no Centro da capital, entre os dias 17 e 21 de junho, das 08h às 17h.

É necessário comparecer ao local com documentos pessoais em mãos, carteira de trabalho, além de um comprovante de endereço.

Veja detalhes sobre as vagas ofertadas:

KM Serviços Gerais

Dia 17 e 18, a KM Serviços Gerais marcará presença na semana do emprego.

As vagas são para Supervisor (05), com horário de trabalho de segunda à sexta, e salários de R$ 2.317 mais benefícios. Para o cargo, exige-se ao menos cinco meses de experiência.

Além disso, a empresa disponibiliza também oportunidades para Auxiliar de Limpeza (40), sendo necessário apenas Ensino Fundamental completo.

Gl Group

No dia 19, será a vez da Gl Group se fazer presente no evento.

As vagas ofertadas são para Auxiliar de Produção, não sendo exigido experiência anterior na área e pedindo apenas para que o interessado tenha Ensino Fundamental Completo.

A escala de trabalho é semanal, contando com salário de R$ 1.550+benefícios+comissão.

BEP Distribuidora

Por fim, encerrando a semana do emprego, o dia 21 será com entrevistas com a BEP Distribuidora.

As oportunidades ofertadas são para Vendedor, com carga horária de segunda à sábado, sendo exigido apenas Ensino Médio Completo. O salário para o cargo é de R$ 1.602,79, tendo ainda benefícios.