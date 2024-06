Aprenda a fazer o bolo de cenoura que já sai recheado do forno

Com essa receita saborosa, você irá surpreender a família toda e até mesmo as visitas

Pedro Ribeiro - 17 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/@receitaem2024)

No século XVIII, começaram a aparecer diversas receitas de bolo de cenoura nos livros de culinária espalhados pela Europa.

Os imigrantes europeus levaram essas receitas para os Estados Unidos, onde o bolo de cenoura eventualmente ganhou popularidade.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o racionamento de alimentos fez com que o lanche se tornasse uma opção popular devido à disponibilidade de cenouras.

No Brasil, no entanto, a delícia da culinária tem uma versão única que difere significativamente da versão americana.

A receita brasileira geralmente envolve bater as cenouras cruas no liquidificador com óleo e açúcar, criando uma massa homogênea que é misturada com farinha e fermento antes de assar.

O resultado é um bolo de textura mais leve e cor vibrante, geralmente coberto com uma calda saborosa de chocolate.

Nos últimos dias, um método diferente têm ganhado destaque nas redes sociais e preparamos um passo a passo para você testar essa nova e deliciosa receita.

Para começar, você precisa juntar em uma vasilha uma caixa de leite condensado e 3 colheres de sopa de um achocolatado em pó de sua preferência.

Feito isso, unte a forma que você escolheu com manteiga e polvilhe um pouco do achocolato.

Depois, despeje a mistura de leite condensado e reserve.

Para a massa do bolo, coloque em um liquidificador: 1 cenoura inteira, 3 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de óleo e uma xícara de açúcar.

Deixe bater bem até que a mistura fique homogênea.

Depois, separe a massa em um recipiente e vá incorporando aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo e uma colher de copa rasa de fermento em pó.

Quando a farinha e o fermento estiverem bem incorporados, coloque dentro da forma e leve para o forno em 200ºC, por aproximadamente 45 minutos.

Um dica para desinformar com mais facilidade, é esperar para esfriar.

Dito isso, sua receita de bolo de cenoura irá surpreender a todos!

Essa receita foi retirada do Instagram Receitasem2024 (@receitasem2024).

Para ver o reels completo, clique aqui.

