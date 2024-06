Entenda como funciona a temporada de travessia do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Pernoites em meio ao parque e acampamentos, com os devidos registro e preparação, passam a ser permitidos

Samuel Leão - 17 de junho de 2024

Travessias pela Chapada passam a ser liberadas. (Foto: Divulgação)

Para os amantes de uma boa aventura em meio à natureza, iniciou-se no mês de junho a temporada de travessias na Chapada dos Veadeiros. Possibilitada pela seca, essa época conta com diversas rotas imersivas em meio às belezas da região turística.

Pernoites em meio ao parque e acampamentos, com os devidos registro e preparação, passam a ser permitidos. Apenas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, duas rotas diferentes são disponibilizadas.

Uma delas é a famosa Sete Quedas, que consiste em um trajeto de 23,5 km pela reserva, passando por 7 cachoeiras ao longo da trilha, que pode durar até quatro pernoites.

A outra opção é a São Jorge Capela, com um total de 23 km. A entrada, que costuma ocorrer às 08h, muda para as 07h no período de travessia, e as rotas contam com várias piscinas naturais e formações propiciadas pelo baixo nível das águas.

Paisagens inesquecíveis e diversos atributos naturais, em especial amostra preservadas da flora silvestre, compõe o percurso proposto. O horário máximo de entrada para realizar as trilhas é às 10h.

Geralmente, esse período vai de maio até outubro, no entanto, varia de acordo com as condições do tempo, podendo se iniciar apenas em junho, como foi o caso.

Ao longo do caminho, os visitantes podem ficar acampados no Camping Sete Quedas, com capacidade para 40 pessoas e dois banheiros secos, além de um galpão, mesas, bancos e pontos de rede, ou no Camping Boa Sorte. Esse segundo acomoda até 30 pessoas e fica a 8km do início da Travessia.

O visitante possui um limite de quatro noites no parque – as quais devem ser divididas em duas para cada acampamento. Os ingressos custam R$ 25 para acesso aos acampamentos, e R$ 45 ao público geral para acessar apenas as trilhas diurnas.

As entradas que incluem a pernoite devem ser adquiridas com antecedência, vendidas apenas pelo site do Parque Nacional. Vale ressaltar que é obrigatório levar a própria barraca e outros itens que possam ser necessários no percurso.