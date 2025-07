Com entrada ‘gratuita’, Pecuária de Anápolis cobra de R$ 110 a R$ 6 mil para quem quiser ficar em camarote

Evento será realizado pela primeira vez no aniversário da cidade

Thiago Alonso - 09 de julho de 2025

Dupla Maiara e Maraísa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pela primeira vez sendo realizada no aniversário da cidade, a 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) contará com ingressos gratuitos, mas ainda com a presença de camarotes.

Para garantir uma entrada na área VIP do evento, os interessados devem desembolsar uma boa grana. O Camarote Leko, exclusivo para pagantes, está sendo vendido com ingressos individuais, sendo que cada data custa R$ 110, valor em lote promocional.

Para aqueles que desejem o pacote completo (que dá direito a todos os dias de evento), é necessário pagar R$ 360. Ambas as versões contam com open bar, com água, refrigerante e cerveja, até às 02h.

Após este horário, funciona o ‘after’, onde garçons oferecem bebidas alcoólicas como whisky, energético e cerveja, que podem ser comprados.

Se estes benefícios não são o suficiente, a Pecuária de Anápolis também disponibiliza o camarote empresarial, que custa R$ 6 mil. O valor dá direito ao comparecimento em todos os dias de evento, com 15 pulseiras e vista privilegiada. O open não está incluso.

Expoana 2025

O Expoana 2025 será realizado entre os dias 30 de julho e 02 de agosto, e conta com apresentações de Natanzinho Lima, Cíntia Souza e Maiara & Maraisa.

Jiraya Uai, Wan Baster Murilo, Huff, Vinicius Cavalcante, Rio Negro & Solimões e Noobreak também são outras atrações confirmadas.

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Anápolis, com parceria da Prefeitura de Anápolis e do Governo de Goiás.

