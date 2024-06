‘Gringo’ viraliza ao comparar cidades brasileiras com estados norte-americanos: “Goiânia é o Texas”

Manaus, Florianópolis e Fernando de Noronha foram algumas das outras comparações que deram o que falar

Thiago Alonso - 17 de junho de 2024

Vídeo acumulou mais de 1,2 milhão de visualizações. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já parou para pensar como é a cidade de Washington D.C., nos Estados Unidos? Pense bem: a capital do país, com muitos políticos e o palácio do presidente, além de ser uma cidade localizada em um estado não muito grande, mas com grande importância para o país. Quase como uma descrição exata de Brasília, a capital do Brasil.

Esse exercício mental foi proposto por Sam Kaufman, um estadunidense que faz vídeos sobre o Brasil, mas sob uma perspectiva norte-americana.

Em um dos vídeos do estrangeiro, que se autointitula Brasil Gringo Comédia (@brasil.gringo.comedia), ele compara cidades brasileiras com alguns municípios da “Terra do Tio Sam”. A publicação já soma mais de 1,2 milhão de visualizações e chamou a atenção dos internautas.

No vídeo, o influenciador começa comparando São Paulo com Nova York, por serem cidades grandes e muito populosas. Em seguida, ele cita Goiânia, referenciando o Texas: “tem caubóis, pessoas conservadoras, é a combinação perfeita”.

Logo, Sam Kaufman diz que Miami se parece muito com o Rio de Janeiro, por conta das pessoas bonitas, “quase sem roupa” e das grandes festas realizadas na “cidade maravilhosa”. Depois, o ‘gringo’ relata que acha Fernando de Noronha parecida com o Havaí, por se tratarem de duas ilhas pequenas e “lindas”, utilizadas como ponto de férias.

Após isso, ele compara Florianópolis com Los Angeles.

“Tem as praias, é muito turística e as pessoas vêm com um pouco de atitude”, brincou.

Logo, ele cita Manaus e o Alaska, dizendo que os dois lugares são repletos de natureza, o que os torna muito parecidos.

Por fim, Sam relaciona Minas Gerais com o Colorado, cidade natal dele: “tem as melhores pessoas que eu já conheci, como no meu estado, que também tem as melhores pessoas”.