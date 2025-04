Jovem viraliza ao mostrar “voz com tesão” nos ônibus de Goiânia

Vídeo viralizou nas redes sociais com internautas comentando a comparação excêntrica

Thiago Alonso - 14 de abril de 2025

Jovem brincou ao dublar voz sensual. (Foto: Reprodução/TikTok)

Dizem que, quando se anda muito por um local, tornando-se comum se acostumar com o redor, partindo para observar os detalhes que, antes, pareciam insignificantes.

Foi nesse sentido que um jovem começou a perceber um tom “diferente” na voz que apresenta o nome das estações de ônibus de Goiânia.

O vídeo, publicado por Lukaim (@olukaim) no TikTok, já acumula mais de 348 mil visualizações e 74,7 mil curtidas, com pessoas rindo da comparação feita por ele.

“Não aguento com a diva do ônibus daqui de Goiânia que sempre está morrendo de tesão”, postou.

No registro, o influenciador brinca ao ‘dublar’ a fala adocicada da mensagem eletrônica, que anuncia a parada da Estação Jenipapo, no BRT Norte-Sul, que cruza a capital.

Não demorou muito para a publicação viralizar, com internautas rindo do apontamento, que parece ser consenso entre os usuários do transporte público.

“Morro de rir quando chega em uma estação e ouço isso”, comentou um seguidor.

“Finalmente alguém fez um vídeo sobre a voz da diva”, disse outro.

“A minha preferida é a do ‘Terminal Isidória’”, comentou uma internauta. “Eu amo quando ela fala da ‘Estação Pequi’”, riu outro.

“Eu fico esperando ela passar por uma estação só para ouvir a voz com tesão”, afirmou mais um seguidor.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!