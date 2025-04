Virgínia e Zé Felipe distribuem ovos de chocolate para crianças de Aparecida de Goiânia

Ação, classificada como "Páscoa do afeto", foi repercutida nas redes sociais de ambos

Paulo Roberto Belém - 16 de abril de 2025

Casal repercutiu no Instagram a ação que fizeram (Foto: Reprodução/Instagram)

O Coelhinho da Páscoa chegou um pouco mais cedo e foi levado pela influenciadora Virgínia Fonseca a cerca de 200 crianças de uma instituição de Aparecida de Goiânia, região Metropolitana da Capital.

Acompanhada do esposo e cantor, Zé Felipe, os dois distribuíram ovos de páscoa aos menores assistidos do local nesta terça-feira (15).

Em uma publicação conjunta no Instagram, os famosos falaram sobre a ação classificada como “Páscoa do afeto”.

Todas as atividades foram repercutidas nas redes sociais de ambos, com a entrega dos chocolates e brincadeira com as crianças durante uma “caça aos ovos” pelo espaço da instituição.

“Mais um dia levando amor, respeito, sabedoria e esperança para nossas crianças. Foi uma tarde linda e abençoada por Deus”, disseram, sugerindo aos seguidores que também ajudassem o local.

Essa, inclusive, não teria sido a primeira vez que a influenciadora agitou o local, tendo ela já realizado outras ações sociais no lugar – sendo até mesmo a responsável por arcar com os custos necessários para manter o espaço funcionando.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

