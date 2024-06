Mulher fica gravemente ferida após ser espancada e estuprada por jovem, em Senador Canedo

PM encontrou o suspeito em casa, ainda com as roupas cobertas de sangue

Davi Galvão - 17 de junho de 2024

Vítima foi encontrada com o rosto completamente desfigurado e apresentando traumatismo craniano. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 29 anos, foi preso em flagrante sob a suspeita de espancar e estuprar uma mulher de 56 anos em Senador Canedo. O rapaz foi encontrado na própria residência, ainda utilizando as roupas e calçados sujos de sangue.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (16) e a vítima foi encontrada pelas autoridades somente com uma camiseta, sem roupas íntimas, com o rosto completamente desfigurado e inchado, além de vários hematomas pelo corpo e traumatismo craniano.

Segundo testemunhas, a vítima bebia em uma distribuidora de bebidas junto de uma amiga, quando o suspeito chegou e começou a conversar com elas.

Por volta de 02h, o estabelecimento encerrou as atividades e a mulher saiu em companhia do jovem.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento no qual, enquanto caminhavam por uma rua, aproximadamente às 02h04, o suspeito agarra a vítima e a puxa para um lote baldio, onde cometeu as agressões.

Momentos depois, ele aparece novamente nas imagens, sozinho e cambaleando, por volta de 02h20.

Populares que passaram em frente ao lote baldio viram a vítima e acionaram as autoridades, relatando que a mesma estava com vários hematomas e pedia por socorro.

Localizando o suspeito

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, mulher já estava recebendo os primeiros socorros por parte do Corpo de Bombeiros e gritava, a todo o momento, que havia sido roubada e estava sem o celular.

Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde a equipe médica confirmou o estupro.

A perícia ainda encontrou, nas proximidades, cartões de crédito e a dentadura da vítima.

Após analisarem imagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram refazer o caminho que ela e o agressor haviam tomado e encontraram a distribuidora de bebidas em que ambos estiveram.

Lá, descobriram que o suspeito havia efetuado uma compra através do Pix. Desse modo, conseguiram obter o nome dele e, posteriormente, o endereço.

O agressor foi localizado ainda na própria residência, com as roupas – incluindo as peças íntimas – e calçados sujos de sangue, de modo com que foi preso em flagrante.

Enquanto era conduzido até a viatura, vizinhos e até mesmo familiares do jovem tentaram agredir o rapaz, na tentativa de linchá-lo.

A PM conseguiu afastá-los, mas ainda assim alguns conseguiram golpear o suspeito, que foi levado até a Central de Flagrantes.