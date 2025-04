Vídeo mostra festa clandestina em Anápolis momentos antes da Polícia chegar

Imagens mostram menores de idade em meio a fumaça, bebidas alcoólicas e som alto

Thiago Alonso - 04 de abril de 2025

Vídeo mostra menores de idade na festa clandestina. (Foto: Reprodução)

A reportagem do Portal 6 obteve, com exclusividade, imagens de dentro da festa clandestina interditada pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta sexta-feira (04), em Anápolis.

O vídeo, registrado no meio do evento, mostra vários jovens, estudantes do curso de Direito de uma universidade particular, dançando em um local afastado da cidade.

Também é possível ver muitos menores de idade, em meio a fumaça, bebidas alcoólicas e uma música muito alta com palavras de baixo calão.

Além disso, as imagens também mostram o local onde acontecia a festa clandestina: uma região muito afastada da cidade, no Residencial Campos do Jordão.

Segundo os vizinhos, as celebrações ocorriam pelo menos duas vezes por semana, sempre realizadas de forma irregular, causando tumulto e incomodo por conta do barulho.

Diante disso, viaturas da PM se encaminharam ao endereço nesta sexta-feira (04), encontrando alguns jovens ainda no local, enquanto carros com som automotivo fugiram antes mesmo que as viaturas chegassem.

O caso foi registrado pela corporação e encaminhado à uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar abertura a um inquérito para apurar os possíveis responsáveis pelos eventos, assim como novas informações.

