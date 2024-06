Para Delegado Waldir, Eerizânia Freitas deveria retirar pré-candidatura a prefeita de Anápolis

Presidente do Detran pediu bom senso por parte de Roberto Naves, principal fiador da ex-secretária

Pedro Hara - 17 de junho de 2024

Eerizânia Freitas, pré-candidata do União Brasil, durante visita a Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Vice-presidente estadual do União Brasil, Delegado Waldir sugeriu que Eerizânia Freitas (UB) abra mão da pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, para apoiar o projeto de Márcio Corrêa (PL).

A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (17), em entrevista ao programa Manhã 105, da Rádio 105.7 FM.

Waldir analisa ser necessária a união da direita em torno da pré-candidatura de Márcio, pois pesquisas apontam que ele é capaz de vencer Antônio Gomide (PT).

“O que eu vejo no cenário de Anápolis, com o pouco de experiência que eu tenho, é a necessidade de união da direita em torno do nome que tem a possibilidade de vencer as eleições. E o que dizem as pesquisas hoje? Quem pode ganhar a eleição em Anápolis?”, pontuou o presidente do Detran.

O ex-deputado federal pediu bom senso por parte do prefeito Roberto Naves (Republicanos), que foi quem lançou Eerizânia como pré-candidata. Para ele, vencer a eleição em Anápolis é “extremamente estratégico”.

“O recado que eu dou é o bom senso por parte do prefeito [Roberto Naves] e das forças políticas dele. É extremamente estratégico ganhar as eleições na cidade do governador Ronaldo Caiado. A gente tem que respeitar a pré-candidata lançada pelo governador, respeitas as forças que a apoiam, todos eles são maravilhosos, mas todos são de direita e nós não podemos dividir”, pediu.