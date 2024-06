Vítima do golpe do falso sequestro em Goiânia perdeu mais de R$ 300 mil

Idosa só conseguiu se livrar de situação após funcionários de agência bancária estranharem cifras de movimentação financeira

Thiago Alonso - 17 de junho de 2024

Câmeras de segurança registraram suspeito pegando joias da idosa. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 78 anos, foi vítima do golpe do “sequestro falso” na última sexta-feira (14), transferindo R$ 20 mil e R$ 300 mil em joias para assaltantes, em Goiânia.

Na ocasião, os supostos criminosos teriam telefonado para a vítima durante a madrugada, dizendo que haviam sequestrado e colocado a filha dela em cativeiro.

Além disso, eles teriam obrigado a senhora a ficar o tempo inteiro online em uma chamada de vídeo, de modo que pudessem controlar e impedir que ela ligasse para a filha, que estava bem.

Na manhã seguinte, os suspeitos teriam exigido que ela fosse ao banco e fizesse uma transferência de R$ 20 mil, além de coagirem a idosa a informar o endereço, abrir o portão da residência e deixar uma sacola com joias em frente ao portão.

Assustada com a situação, a vítima cumpriu o que os supostos sequestradores haviam solicitado, conforme é possível ver em imagens de uma câmera de segurança da casa.

Em um dos vídeos, é possível ver quando um carro passa em frente ao local e, em seguida, um homem de camisa azul pega a sacola e sai andando tranquilamente.

Contudo, quando a vítima teria se dirigido para o banco para realizar a transação, os funcionários estranharam o alto volume de dinheiro, questionando a motivação.

Com medo, ela explicou no ouvido do gerente o que estava acontecendo, alertando a equipe da agência, que ligou para a filha da idosa, confirmando que tudo não passava de uma farsa e acionando a Polícia Militar (PM).

Prisão do autor

Após tomarem conhecimento do crime, militares investigaram as imagens de segurança e conseguiram ter acesso à placa do veículo, o que levou à identificação do suspeito.

No entanto, quando chegaram à localização do motorista, descobriram que ele havia alugado o automóvel para outra pessoa, que estaria usando o carro para transportar passageiros por aplicativo, mas que havia rastreador.

Assim, os militares conseguiram localizar o suspeito, que confessou ter pegado as joias. Com isso, o jovem de 28 anos foi preso em Trindade.

As joias furtadas foram recuperadas e entregues de volta à idosa.