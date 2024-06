13ª edição da Marcha da Maconha já tem data para acontecer em Goiânia

Mobilização debate mudanças na legislação da "Lei das Drogas", discutindo temas como a descriminalização pelo STF

Thiago Alonso - 18 de junho de 2024

Marcha da Maconha é realizada simultaneamente em diversas cidades do Brasil. (Foto: Reprodução/Instagram)

No próximo domingo (23), Goiânia irá receber a 13ª Edição da Marcha da Maconha, manifestação que luta por mudanças na legislação da chamada “Lei das Drogas”.

Entre as atividades do projeto, estão debates e palestras que visam conscientizar o público sobre a liberação da cannabis.

Os manifestantes vão sair da Praça Universitária até a Praça Cívica, a partir das 16h20, levantando cartazes e bandeiras sobre o assunto, que ainda é considerado um tabu.

Depois, a partir das 18h, serão realizadas apresentações musicais, com artistas como Da Silva, Dergo e União Clandestina.

Por fim, ainda vão ser realizadas falas e discursos dos organizadores do Coletivo Mente Sativa, que desde 2011 comandam o projeto.

Além da capital goiana, a marcha será realizada em alguns dos principais pontos do país, discutindo temas políticos e jurídicos relacionados à erva, com foco no julgamento da descriminalização pelo Supremo Tribunal Federal (STF), assim como a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Criminalização que tramita no Congresso Nacional.