Confusão no Camelódromo de Goiânia: cliente insatisfeita parte para cima da dona de loja

Mulher chamou a Polícia Militar e contou que levou um soco na boca

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2024

Confusão Camelódromo de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um suposto arranhão em um relógio serviu de combustível para que uma cliente, de 51 anos, causasse uma confusão no Camelódromo do Setor Campinas, em Goiânia, partindo para cima da dona de uma loja, de 22 anos. O rebuliço ocorreu na tarde de segunda-feira (18).

Em depoimento, a vítima, que é proprietária de um estabelecimento de conserto de relógios, afirmou que tudo aconteceu quando ela estava atendendo a suposta autora.

No decorrer, enquanto realizava um reparo no relógio de pulso da cliente, o item teria sido arranhado, ocasionando a fúria na suspeita.

Por conta disso, ela então teria iniciado um bate-boca com a proprietária, já um tanto exaltada pelo ocorrido.

Imagens obtidas em uma câmera mostram a consumidora gritando com a funcionária ao ponto do segurança do camelódromo se deslocar até o ambiente e tentar acalmá-la, mas sem êxito.

Na sequência, em um momento de raiva, é possível ver o momento em que ela então parte para cima da mulher e dá um soco na boca dela.

Após a ação, o segurança pede para que a vítima ligue para Polícia Militar (PM), que foi acionada e se deslocou até o local.

A mulher foi encontrada com uma lesão na mucosa do lábio inferior e foi submetida a um exame de corpo de delito.

Tanto ela quanto a suspeita foram conduzidas até a Central de Flagrante e a suspeito foi autuada com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).