Jovem é morto a tiros enquanto consertava pneu de kombi em Aparecida de Goiânia

Suspeito, que teria aparecido de repente, foi identificado por um conhecido

Natália Sezil - 22 de abril de 2025

Rua na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Google Street View)

Um jovem, de 26 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (22), no bairro Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia.

O crime teria acontecido em frente a uma borracharia no setor, onde a vítima realizava a manutenção no pneu de uma kombi.

Nesse momento, uma pessoa teria aparecido de repente, com possivelmente um revólver em mãos, e disparado várias vezes contra o jovem. Ele foi encontrado caído na entrada do comércio, com claras marcas de sangue.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para constatar o óbito.

Além disso, compareceu uma equipe da Polícia Técnico-Científica, responsável pela realização de autópsia.

O suspeito teria sido identificado por uma pessoa que o conhecia. Porém, as motivações do crime ainda permanecem um mistério.

Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade do Grupo Especial de Investigação de Homicídios (GIH), que apurará a situação e tomará as medidas cabíveis.

