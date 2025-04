Empresária de Goiânia leva facada após cobrar cliente caloteiro

Situação partiu do momento em que um trio consumiu bebidas em uma bar, indo embora do lugar sem pagar os produtos

Paulo Roberto Belém - 19 de abril de 2025

Um rastro de sangue foi deixado pelo local (Foto: Divulgação)

Uma mulher, de idade não divulgada, que seria proprietária de um bar, foi esfaqueada por um suspeito, de idade também não informada, quando a comerciante o cobrou dos produtos consumidos no local nesta sexta-feira (18), em Goiânia.

O autor foi localizado pela Polícia Militar (PM) quatro horas depois do crime, em Trindade. Ele teria ido ao estabelecimento situado no Setor Jardim Petrópolis, região Nordeste da capital, acompanhado de dois amigos, consumindo bebidas alcoólicas, mas teriam deixado o local sem pagar.

Instantes depois, um dos indivíduos teria retornado ao bar e, ao ser cobrado pela proprietária sobre o valor da conta deixado mais cedo, teria saído novamente, sem quitar a dívida, indo até à residência da companheira. Lá, pegou uma faca, retornou ao local e desferiu um golpe no braço da comerciante.

A arma atingiu a artéria braquial, causando intenso sangramento. Imagem que o Portal 6 teve acesso mostra que um rastro de sangue foi deixado no estabelecimento, sendo que a disposição sugere que a vítima percorreu vários metros até a parte de fora do local para fugir do agressor.

Socorrida após esse instante, ela foi encaminhada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). Por não se saber o nome dela, não foi possível apurar sobre seu estado de saúde.

Já o indivíduo preso, que possui passagem anterior por ato infracional análogo ao crime de vandalismo, foi conduzido à Central Geral de Flagrantes de Trindade para as devidas providências.

