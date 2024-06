Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de até R$ 7,7 mil

Vagas são destinadas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 18 de junho de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

Está chegando ao fim o período de inscrições para o concurso público para a Prefeitura de Corumbaíba, município na região Sul de Goiás. São ofertadas 57 vagas, com salários de até R$ 7.704,39.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 08 e 28 de junho, por meio do site do ITEC. É necessário pagar uma taxa que pode variar de R$ 80 a R$ 160, a depender do cargo pretendido.

As oportunidades são destinadas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que deve ser aplicada no dia 14 de julho. Também serão realizadas etapas extras para alguns cargos, com teste de títulos, prova prática e teste de aptidão física.

Confira todas as vagas ofertadas:

Agente Administrativo (03)

Agente de Vigilância (03)

Auxiliar Administrativo (03)

Eletricista (02)

Enfermeiro (02)

Engenheiro Ambiental (02)

Fiscal de Posturas, Edificações e Meio Ambiente (03)

Fiscal de Tributos (03)

Gari (06)

Médico (02)

Médico Veterinário (01)

Motorista de Veículos Pesados (06)

Operador de Máquinas Pesadas (03)

Professor II Letras (02)

Professor II Matemática (02)

Professor II – Pedagogia/Normal Superior/Educação Infantil (08)

Técnico de Enfermagem (06)

Para mais informações, leia o edital.