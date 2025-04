Inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 4,1 mil

São quatro cargos diferentes, para candidatos com nível médio ou superior

Natália Sezil - 16 de abril de 2025

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Ilustração/Prefeitura de PG)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo realizado pela Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

A seleção é temporária, com 23 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva. São três cargos de nível superior e um de nível médio.

Os salários variam entre R$ 1.846 e R$ 4.198,44, com jornadas de 20 ou 40 horas semanais. As oportunidades são para Assistente Social, Psicólogo, Analista Jurídico e Facilitador Social.

Aprovados poderão atuar nas unidades dos CRAS Central, Oliveiras e Vila Galvão, no CREAS, Serviço de Verificação de Óbitos, Canedo Social, e Acolhimento.

As inscrições vão até 28 de abril e devem ser realizadas online, pelo site da Prefeitura de Senador Canedo. Não é cobrada nenhuma taxa.

A seleção é composta por análise dos currículos. Especialização, mestrado, doutorado e experiência profissional na área desejada são considerados.

A previsão para divulgação do resultado final é 30 de maio. Mais detalhes do processo, como as atribuições de cada cargo, estão disponíveis no edital que rege o certame.