Jovem suspeito de desviar R$ 36 milhões para ajudar moradores do RS é preso em Goiânia

Além dele, uma mulher também foi presa em Luziânia, sob a acusação de ser sócia de uma empresa de pagamentos

Samuel Leão - 19 de junho de 2024

Polícia Civil deflagrou a Operação Dilúvio Moral (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC-RS), em parceria com os estados de Goiás e São Paulo, deflagrou outra fase da operação Dilúvio Moral, que combate fraudes feitas utilizando as tragédias ocorridas na região. Um jovem, de 20 anos, foi preso em Goiânia por estelionatos praticados no mundo virtual.

Basicamente, ele fraudava sites de doações e ajuda para a população gaúcha, chegando ao ponto de ser suspeito de movimentar mais de R$ 36 milhões em transações atípicas recentes.

Além dele, uma mulher também foi presa em Luziânia, sob a acusação de ser sócia de uma empresa de pagamentos, juntamente com um menor, preso na primeira fase da operação. O website era utilizado para desviar as doações recebidas.

Os sites eram criados e operados por dois menores infratores, sendo um deles morador de Balneário Camboriú e outro também de Luziânia.

O grupo simulava páginas oficiais do Governo do Estado, no entanto, os internautas eram redirecionados para uma nova página falsa, que se passava pelo site “Vakinha”. A página era até impulsionada com anúncios, pelas redes sociais.

Após descobrirem a fraude, as autoridades retiraram a página do ar e bloquearam todas as contas bancárias vinculadas ao CPF e CNPJ dos investigados.

No contexto da operação, mais de 60 casos foram analisados pela PC, totalizando mais de 30 inquéritos instaurados. Até o momento, 7 pessoas foram presas e 50 medidas cautelares foram emitidas.