Marido de vendedora desaparecida em Posse há mais de 10 dias é preso pela PC

Suspeito foi quem também comunicou o desaparecimento da esposa às autoridades

Davi Galvão - 01 de abril de 2025

Imagem mostra Vanessa com o companheiro ao lado. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) prendeu o marido da vendedora Vanessa Soares, de 24 anos, desaparecida há mais de 10 dias. O sumiço foi comunicado às autoridades pelo próprio companheiro, que alegou que, ao acordar de madrugada, por volta das 05h do dia 21 de março, a esposa não estava mais em casa.

A prisão foi realizada nesta segunda-feira (31), com o suspeito sendo encaminhado para a realização do relatório médico.

Na data em que comunicou o desaparecimento da esposa, com o qual mantém um relacionamento há cinco anos, ele comentou que a companheira havia relatado estar “esgotada mentalmente” por conta do trabalho. Ainda, disse não ter ocorrido qualquer discussão entre os dois.

Apesar disso, as autoridades compareceram à casa do suspeito, que estaria “suja e sem condições básicas de higiene”. As equipes também notaram que a aliança e telefone de Vanessa estavam sobre a mesa da cozinha.

Desde então, a polícia vem trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros para realizar buscas e patrulhas na esperança de encontrarem a vendedora, contando com o apoio de cães farejadores.

O desaparecimento de Vanessa também gerou comoção dentre a população de Posse, que vem auxiliando nas buscas e se reunindo em oração.

Neste domingo (30), a comunidade local, juntamente a familiares, realizaram uma caminhada em busca de respostas para o caso.