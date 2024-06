Novo concurso para qualquer curso superior e salário inicial de R$ 20,9 mil já está próximo de acontecer

Ministério das Relações Exteriores autorizou realização de novo certame para cargo

Gabriella Pinheiro - 19 de junho de 2024

Imagem mostra alunos sentados em cadeiras dentro da sala de aula (Foto: Arquivo/EBC)

Considerado um dos processos seletivos mais disputados do Brasil, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) deve ter as inscrições abertas em breve. Isso porque o Ministério das Relações Exteriores autorizou a realização de um novo certame.

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, que é o início da carreira de diplomacia, com salário inicial de R$ 20,9 mil.

Conforme consta no Diário Oficial da União de sexta-feira (14), o certame contará com realização de provas objetivas e escritas, com questões relacionadas a línguas portuguesa, inglesa, espanhola e francesa; histórias do Brasil e mundial, política internacional, geografia e direito.

Segundo a publicação, a prova deve ser aplicada em até 02 meses após a divulgação do edital. O documento contendo as diretrizes ainda não tem data para ser lançado.

Podem participar do certame qualquer cidadão brasileiro nato que tenha formação superior reconhecida pelo Ministério da Educação e pode se tornar diplomata.

Vale destacar que o processo seletivo é realizado todos os anos pelo Instituto Rio Branco (IRBr), que é a academia diplomática brasileira subordinada ao Itamaraty.