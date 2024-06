Passou, limpou e brilhou: a misturinha perfeita para lavar as panelas

Apenas três ingredientes simples são capazes de deixar as vasilhas de alumínio brilhando

Ruan Monyel - 19 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@lanedicasereceitas)

Para quem cuida dos afazeres domésticos, lavar as panelas e deixá-las brilhando é uma tarefa muito difícil e que exige bastante esforço.

Afinal, com o uso constante, é comum que elas fiquem manchadas de gordura ou até mesmo queimadas, tornando quase impossível remover toda a sujeira.

Porém, uma receitinha simples, com apenas três ingredientes, é a melhor solução para esses problemas, deixando as vasilhas de alumínio brilhando como novas.

As panelas são fundamentais na cozinha, afinal, é com elas que preparamos os alimentos de cada dia.

Porém, é inevitável que elas acumulem sujeira com o decorrer do tempo e, consequentemente, percam o brilho e fiquem com o aspecto de sujas.

Entre as muitas técnicas e produtos disponíveis, uma misturinha caseira tem se mostrado a melhor solução para lavar as panelas e deixá-las brilhando.

O truque, compartilhado através do perfil no Instagram (@lanedicasereceitas), promete fazer um verdadeiro milagre.

A misturinha caseira consiste na junção de detergente, açúcar e acetona.

Na própria embalagem do detergente, separe 50 ml do produto, adicione duas colheres de açúcar, duas tampinhas de acetona e misture um pouco.

Depois, jogue a misturinha diretamente na panela que deseja limpar e, com a ajuda de uma bucha ou esponja de aço, esfregue bem.

O poder corrosivo da acetona, aliado ao detergente, amolece a sujeira e as manchas, enquanto os grãos de açúcar removem ao mesmo tempo que fazem o polimento do alumínio.

Assim, lavar as panelas terá um resultado mais eficaz, trazendo o brilho de volta às peças com menos esforço físico. Confira o vídeo:

