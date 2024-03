Descubra a verdadeira utilidade dos furos nos cabos das panelas

Funcionalidade pode variar de acordo com o design, material fabricado e a função do utensílio

Magno Oliver - 14 de março de 2024

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Luiz de Curitiba)

Todo mundo tem uma panela em casa que possua aquele pequeno furinho no cabo dela, não é mesmo?

Mas você já se perguntou qual é a verdadeira utilidade daqueles pequenos furos nos cabos das panelas?

Os furos nos cabos das panelas, muitas vezes ignorados ou considerados apenas um detalhe estético, na verdade, têm diversas utilidades práticas.

Esses pequenos orifícios não são apenas um “acidente de design”, mas sim uma característica bem pensada que pode ser explorada de várias maneiras na cozinha e em casa.

Na culinária asiática, por exemplo, os furos nos cabos das panelas servem para pendurar utensílios de cozinha, permitindo uma melhor organização e economia de espaço.

Essa prática milenar facilita o acesso aos utilitários mais usados e contribui para uma cozinha mais funcional e organizada.

Além disso, em alguns países europeus, como a Itália, por exemplo, os furos nos cabos das panelas são projetados para permitir que a água escorra facilmente durante o processo de lavagem, evitando acúmulo de líquidos e prolongando a vida útil.

Não só na culinária

No entanto, a utilidade dos furos nos cabos das panelas não se limita apenas à culinária. Em muitos lugares ao redor do mundo, esses orifícios são aproveitados de maneiras criativas, como para pendurar as panelas em ganchos na parede, facilitando o acesso e proporcionando um visual charmoso à cozinha.

No Brasil, o orifício ganhou novas funcionalidades, como encaixar uma colher que está sendo utilizada no preparo de uma refeição. Além também da função tradicional que é servir de encaixe para pendurar a panela em ganchos.

