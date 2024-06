Apenas 4 cursos de Direito recebem selo de qualidade da OAB Goiás

Premiação visa reconhecer instituições de ensino superior que se destacam na aprovação do exame da ordem

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2024

Reitoria da UFG. (Foto: Carlos Siqueira/UFG)

Quando o assunto é curso de Direito, somente quatro universidades de Goiás se destacam e tiveram as disciplinas premiadas com o Selo de Qualidade OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil.

A premiação, que já está na 8ª edição, visa reconhecer as instituições de ensino superior que se evidenciam nacionalmente com os índices de aprovação no Exame de Ordem nos últimos 03 anos.

A listagem foi divulgada pela instituição na quarta-feira (19) e apresentou o nome de três faculdades de Goiânia e uma de Jataí, no interior do estado.

Conforme a publicação, os cursos são oferecidos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), dois da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Campus Goiânia e cidade de Goiás – e Universidade Federal de Jataí (UFJ).

O evento, que teve como tema “O fortalecimento da advocacia brasileira a partir do ensino jurídico de excelência”, contemplou 198 cursos de direitos do Brasil e contou com a presença do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.

“Não é exagero afirmar que a mercantilização do ensino é uma ameaça; e, por isso, a busca pela qualidade é a nossa resposta”, frisou ele.