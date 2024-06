Posicionamento de Aava Santiago está incomodando alas mais conservadoras do PSDB em Goiás

Vereadora tem participado de programas para comentar sobre atuação do governo Lula

Pedro Hara - 20 de junho de 2024

Vereadora Aava Santiago. (Foto: Mariana Capeletti/Câmara de Goiânia)

A recente série de entrevistas da vereadora Aava Santiago (PSDB) em veículos de comunicação nacional, para comentar o chamado “PL do Estupro”, não está sendo bem vista por alas do PSDB em Goiás.

Desde as eleições de 2022, Aava tem sido uma voz contrária a uma grande parcela do tucanato. Após apoiar Lula (PT), eleito presidente, ela também integrou o governo de transição, participando do grupo para desenvolver políticas específicas para as mulheres.

Fontes contaram à Rápidas que a postura dissonante da vereadora está incomodando alas mais conservadoras do partido, que apostam principalmente no antipetismo como fórmula para retornar ao protagonismo na política nacional.

Além dos convites para comentar o polêmico projeto de lei, Aava também recebeu diversos chamados para analisar a relação de Lula com os evangélicos, grupo que faz parte da base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar do desgaste com uma parcela dos colegas, a vereadora garante que conta com o apoio do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que nunca fez comentários sobre a atuação da correligionária.