6 ditados populares que muita gente fala e nem sempre sabe o que eles verdadeiramente significam

Magno Oliver - 21 de junho de 2024

Os ditados populares são conhecidos pelo povo como frases ditas por autores desconhecidos baseadas no senso comum e que se perpetuam por gerações.

Assim, até mesmo uma reprodução errada de um ditado popular pode gerar uma compreensão completamente diferente do seu real significado. Então, aprenda o significado correto de alguns deles a seguir:

1. “Antes só do que mal acompanhado”

Com certeza você já ouviu essa de um parente ou amigo quando a pauta era namoros e relacionamentos, não é mesmo? Esse ditado tem a ver com amizades e relacionamentos íntimos. O significado literal é que, às vezes, é melhor ficar sozinho do que acompanhado de quem não tem um bom caráter e vai te prejudicar de alguma forma.

2. “Mente vazia, oficina do diabo”

Esse dito você com toda certeza já ouviu, principalmente vindo dos seus avós. Ele fala sobre não ocupar a mente com algo ruim e acabar perdendo tempo demais pensando em coisas que não devia.

3. “Quem não é visto, não é lembrado”

Sabe aquele amigo sumido que você reencontra e alguém manda um: “quem não é visto, não é lembrado, heim, fulano?”, pois é. Este dito popular é sobre se impor e se mostrar sempre para ter notoriedade, ter voz e as pessoas lembrarem de você. Muitos famosos e digitais influencers levam esse bordão como um lema profissional e para a vida.

4. “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”

Um pouco confuso, de difícil pronúncia, mas esse se remete à vingança. Ele retrata que o karma é real sim e que pode voltar com tudo contra quem te machucou um dia, na mesma intensidade ou até pior. O intuito é deixar o aprendizado.

5. “Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão”

Originalmente, esse ditado veio da frase “batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão” e as tradições orais fizeram adaptações e confusões com o sentido dela. É sobre o processo de crescimento da batata que espalha a rama pelo solo para crescer e florescer.

6. “Quem não tem cão, caça com gato”

Por fim, esse você falou errado a vida toda. O correto é “quem não tem cão, caça como gato” e quer dizer que a pessoa passa precisa se virar com o que tem para conseguir conquistar o que precisa. Na falta da ferramenta ideal para atingir seu objetivo, vai o que você tem mesmo e está tudo bem.

