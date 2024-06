6 verbos da língua portuguesa que a maioria dos brasileiros não sabe conjugar

Apesar de ser nossa língua mãe, às vezes sentimos dificuldade na hora de falar ou escrever esses termos

Pedro Ribeiro - 21 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Apesar de ser a língua nativa dos brasileiros, a língua portuguesa é extremamente complexa e única.

Embora a conjugação de verbos seja uma habilidade que desenvolvemos desde cedo, existem alguns termos no português que são verdadeiros quebra cabeça.

Por isso, preparamos uma lista com esses verbos que, em muitos casos parecem simples, mas que na hora de conjugar acabam fazendo uma confusão na mente dos brasileiros.

1. Trazer

Para começar, um verbo que se usa quase todos os dias na língua portuguesa. O verbo trazer, possui várias formas irregulares em diferentes tempos verbais como: o presente do indicativo, pretérito perfeito, e futuro do presente.

Por exemplo, no presente do indicativo tem: eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem.

Já no pretérito perfeito do indicativo temos: eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram.

Em alguns casos, a conjugação soa um tanto quanto estranha e, por isso, faz com que muitas pessoas tenham dúvidas na hora de falar.

2. Ser

Ser ou não ser? Eis a questão!

Pois bem, este é um dos verbos mais irregulares em português, com formas completamente distintas em quase todos os tempos.

Entre os tempos verbais que mais se destacam está o futuro do presente: eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão.

Além disso, também é bom ficar de olho no pretérito imperfeito do subjuntivo: eu fosse, tu fosses, ele fosse, nós fôssemos, vós fôsseis, eles fossem.

3. Estar

Outro verbo que possui particulares, é o “estar”. Isso porque, dependendo do tempo, é confundido com o verbo ser.

A conjugação correta no futuro do presente é: eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis, eles estarão.

Já no pretérito imperfeito do subjuntivo dentro da língua portuguesa: eu estivesse, tu estivesses, ele estivesse, nós estivéssemos, vós estivésseis, eles estivessem.

4. Pôr

Apesar de ser irregular, este verbo é muito confundido com o verbo parônimo “por”. Apesar da escrita e a fala dessas conjugações soarem de maneiras estranhas, não significa que estão erradas.

Futuro do presente: eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão.

Pretérito imperfeito do subjuntivo: eu pusesse, tu pusesses, ele pusesse, nós puséssemos, vós pusésseis, eles pusessem.

5. Saber

Chega de dúvidas nesse verbo da língua portuguesa! As formas verbais dessa palavra são muito irregulares e, por vezes, pode ser difícil de conjugar, ainda mais no pretérito perfeito e no futuro do presente.

A forma correta de falar no futuro do presente é: eu saberei, tu saberás, ele saberá, nós saberemos, vós sabereis, eles saberão.

Quando se trata do pretérito imperfeito do subjuntivo: eu soubesse, tu soubesses, ele soubesse, nós soubéssemos, vós soubésseis, eles soubessem.

6. Haver

Por fim, mas não menos importante, está o verbo “haver”, bastante usado como auxiliar em tempos compostos e expressões de tempo.

Dessa forma, é importante saber algumas conjugações, principalmente no pretérito imperfeito do subjuntivo: eu houvesse, tu houvesses, ele houvesse, nós houvéssemos, vós houvésseis, eles houvessem.

Outra forma que ele aparece bastante na língua portuguesa é no futuro do presente: eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós havemos, vós havereis, eles haverão.

