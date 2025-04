Esse é o jeito correto de escovar os dentes (muita gente faz errado)

Parece algo fácil, mas na verdade a coisa não é bem assim

Magno Oliver - 21 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Você sabe escovar os seus dentes? É uma tarefa que parece fácil, desde crianças nos exigem sobre, mas na verdade falta um pouco de orientação correta e especializada quanto a esse procedimento.

Assim, em meio à correria da rotina, entre um café apressado, um trânsito caótico, um docinho no almoço, a higiene bucal acaba se resumindo a uma leve escovadinha com pasta dental na boca. 10 em cada 10 dentistas não recomendam isso.

Por mais que pareça uma atividade fácil, escovar os dentes corretamente envolve mais técnica e um processo composto por várias etapas. É preciso pensar na higiene bucal como um todo, não só dos dentes.

Escovar os dentes requer calma, prática, técnica e vencer etapas. Assim, muita gente acredita que faz tudo certinho, mas na verdade está se enganando. Os dentistas reforçam que não se trata de escovar com força, esquecer a língua ou deixar o fio dental de lado. Esses desleixos prejudicam o bom sorriso.

Segundo orientações do manual de saúde bucal da Organização Mundial de Saúde, em parceria com a orientação técnica de dentistas especializados em saúde bucal, o primeiro passo é o uso do fio dental, antes de escovar os dentes.

Muita gente inverte a ordem ou pula essa etapa, mas essa ação impede que placas se formem evitando mau hálito ou tártaro. Depois do fio, a orientação especializada é para o uso de escovas com cerdas macias em movimentos suaves e circulares, de cima para baixo.

A escova deve estar inclinada em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva, fazendo movimentos que varrem os resíduos para fora da boca. A próxima etapa é a escovação da língua. Varrer com a escova de dentro para fora ou se preferir pode usar limpador de língua específico.

