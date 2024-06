6 palavras idênticas em português e inglês, mas com significados diferentes

De cara esses termos podem parecer que possuem uma tradução muito simples, mas aí que você pode se enganar

Aprender um novo idioma é uma ótima forma de estimular o cérebro. Além disso, dominar outra língua pode ser um diferencial no seu currículo.

No entanto, há alguns desafios no processo de aprendizagem e um deles é lidar com os falsos cognatos. Você sabe o que são?

Os falsos cognatos são palavras em inglês que parecem com termos em português, mas possuem significados diferentes. Portanto, é essencial estar atento a isso ao começar a aprender um novo idioma.

Por isso, preparamos esta lista para você nunca mais se confundir e aprender de uma vez por todas as diferenças entre elas.

1. Costume

E para começar a nossa lista, uma palavra que muitas vezes se confunde com o português é “costume”.

Isso acontece porque na língua portuguesa temos uma expressão que se escreve exatamente do mesmo jeito que no inglês. No entanto, na língua inglesa, “costume” quer dizer “fantasia” ou “traje”. Você sabia dessa?

2. Cafeteria

Mas como assim “cafeteria” não quer dizer “cafeteria”? Pois bem, essas palavras são escritas até da mesma forma, mas em inglês quer dizer outra coisa.

Para quem não sabe, a tradução correta é “refeitório” ou até mesmo “cantina”.

3. Realize

Como outros falsos cognatos, “realize” foge bastante da sua tradução para o português.

Essa palavra em inglês quer dizer “perceber ou dar-se conta”, mas muitos acham que ela significa “realizar”.

4. Alias

Como outros falsos cognatos, “alias” foge bastante da sua tradução para o português.

Essa palavra em inglês quer dizer “pseudônimo, falso nome ou até um apelido”, mas muitos acham que ela tem o mesmo sentido de “aliás”.

5. Record

De cara, essa palavra pode parecer que possui uma tradução muito simples, mas se você pensou isso, saiba que está totalmente enganado.

Pois é, na verdade, “record” significa “gravar ou gravação” em inglês e como o termo é muito parecido, pode ser confuso para a maioria das pessoas.

6. Assume

E para fechar, temos o termo “assume”, que em inglês quer dizer “presumir”. O significado não parece nada com a palavra em português, não é mesmo?

